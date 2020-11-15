Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Avusturya'da ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke genelinde uygulanacak kısıtlamalar, 17 Kasım'da başlayacak, 6 Aralık'a kadar sürecek.
Ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz, vakalarda ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek halka kimseyle görüşmemeleri konusunda çağrıda bulundu.
Alınan yeni kararlar kapsamında okulların da kapanacağını ifade eden Kurz, öğrencilerin eğitime bir süre uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.
Avusturya'da son 24 saat içerisinde 7.063 vaka, 85 ölüm bildirildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 198 bin, toplam can kaybı ise 1.746 oldu.