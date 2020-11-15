  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Korona Virüs

Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Avusturya'da ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 02:50:00 -
Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Avusturya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke genelinde uygulanacak kısıtlamalar, 17 Kasım'da başlayacak, 6 Aralık'a kadar sürecek.

Ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz, vakalarda ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek halka kimseyle görüşmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Alınan yeni kararlar kapsamında okulların da kapanacağını ifade eden Kurz, öğrencilerin eğitime bir süre uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

Avusturya'da son 24 saat içerisinde 7.063 vaka, 85 ölüm bildirildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 198 bin, toplam can kaybı ise 1.746 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem yeniden Doğu Akdeniz! Macron Türkiye'ye karşı harekete geçti
Gündem

Gündem yeniden Doğu Akdeniz! Macron Türkiye'ye karşı harekete geçti

İslam düşmanı Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa, Doğu Akdeniz’de gerilimi daha da tırmandırmak için harekete geçti. Fransız yönetimi Tür..
Ermenistan ölen asker sayısını açıkladı! Pek inandıcı gelmedi ama...
Dünya

Ermenistan ölen asker sayısını açıkladı! Pek inandıcı gelmedi ama...

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalarda bugüne kadar 2300 askerlerinin öldüğünü iddia etti. Ancak yalan söyle..
3 kentimizde durum vahim! Korona vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı
Gündem

3 kentimizde durum vahim! Korona vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki vaka artışlarının Türkiye ortalamas..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay