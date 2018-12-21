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Avusturya'da silahlı saldırı

Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

21 Aralık 2018 Cuma 18:08
Avusturya'da silahlı saldırı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Viyana polisinden yapılan açıklamada, eski şehir olarak adlandırılan şehir merkezinde, kimliği belirsiz bir erkeğin açtığı ateşte, iki kişinin mermilere hedef olduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Saldırının, planlı bir eylem olduğu belirtilen açıklamada, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Kaçan saldırganın arandığı kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:08
  1. Avusturya’da silahlı saldırı: bir ölü
  2. Viyana

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