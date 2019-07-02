Avusturya'da sigara içme yasağının kapsamı genişletildi Meclisten geçen tasarıya göre, sigara içilebilen bölümü olan restoran ve kafeterya gibi kapalı alanların tamamında sigara içmek yasaklandı

VİYANA (AA) - Avusturya'da, restoran, kafeterya gibi kapalı alanların tamamında sigara içilmesini yasaklayan tasarı meclisten geçti. Meclis genel kurulunda görüşülen sigara içme yasağı, mecliste sandalyesi bulunan 5 partiden 4'nün oyuyla kabul edildi. Tasarıya yeme içme sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yalnızca aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi karşı çıktı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yasak, her türlü tütünün yanı sıra elektronik sigara ve nargile kullanımını da kapsıyor. Yeni yasayla sigara içilebilen bölümü olan restoran ve kafeterya gibi kapalı alanların tamamında sigara içmek yasak hale gelecek. Ülkede mayıs ayında yürürlüğe girmesi planlanan sigara içme yasağı, Avusturya Halk Partisi ve Avusturya Özgürlük Partisi’nin oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümetinin karşı çıkması nedeniyle meclisten geçememişti.



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