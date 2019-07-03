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Avusturya'da seçim tarihi belli oldu

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmen 29 Eylül'de sandık başına gidecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
Avusturya'da seçim tarihi belli oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’da seçmenler yeni hükümeti belirlemek üzere 29 Eylül’de sandığa gidecek.

Mayısta erken seçim kararı alınan ülkede, milletvekili seçimleri için 29 Eylül 2019 tarihi belirlendi.

Bakanlar kurulundan geçen seçim tarihi, meclis genel kurulundaki görüşmede bütün partilerin oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, 6 milyon 400 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Avusturya’da vatandaşlar yaklaşık iki yılın ardından tekrar sandığa giderek yeni meclis ve hükümet üyelerini belirleyecek.

- Erken seçim kararına giden süreç

Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimler sonucunda merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin geçen mayıs ayında bir Rus yatırımcıyla "partilerinin desteklenmesi durumunda devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi ve ülkenin en çok satan bulvar gazetesine ait hisselerin Rus tarafına satılması yönünde yardımcı olunacağını" içeren görüşmelerin yer aldığı görüntü kayıtlarının medyada yer alması, aşırı sağcı hükümetin sonunu getirmişti.

Strache’nin bütün görevlerinden istifa etmesinin ardından eski Başbakan Sebastian Kurz, koalisyonu sonlandırmış ve erken seçim kararı almıştı.

Ülkeyi seçimlere götürmesi için Kurz tarafından oluşturulan geçici hükümet mecliste yapılan güven oylaması sonucunda yeterli desteği alamayarak düşmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülke tarihinde ilk defa siyaset dışından bir ismi geçici hükümet kurması için görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
  1. 29 Eylül
  2. Avusturya
  3. Avusturya’da seçim tarihi belli oldu
  4. Sebastian Kurz
  5. Viyana

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