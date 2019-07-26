0553 313 94 23

Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladı

Avusturya’da aşırı sıcaklarda bozulma meydana gelen rayların ısısını düşürmek için rayları beyaza boyama denemesi başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:32
Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladı

Avusturya’da aşırı sıcaklarda bozulma meydana gelen rayların ısısını düşürmek için rayları beyaza boyama denemesi başladı.


Avusturya Federal Demiryolları, aşırı sıcaklarda raylarda meydana gelen bozulmaya karşı Bludenz yakınlarında rayların ısı derecesini düşürme konusunda bir deney yaptı. 5 kilometre boyunca raylar beyaz renge boyanmaya başladı. Daha önce yapılan çalışmalar, beyaz renk güneş ışığını yansıttığı için raylarda ısının 8 derece kadar düştüğünü ortaya çıkarmıştı. Raylardaki ısı düşüşü rayların yapısının bozulmasını engellediği için hız sınırlamasına gerek kalmayacağı da kaydedildi. İtalya ve İngiltere’de de daha önce rayları beyaza boyama uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör mağduru çocukların en mutlu günü
    1. Terör mağduru çocukların en mutlu günü
    2. Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan..
    3. TOKİ 2. etap anahtar teslimi yapıldı
    4. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Protokolü..
    5. Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek..
    6. Malatya'da "usulsüz engelli raporu"..
    7. AÇSH ETÜ işbirliği protokolü imzalandı
    8. Kaymakam Çorumluoğlu ilk kurban..
    9. Toroslar Belediyesi kreş ve gündüz..
    10. Eskişehir Başarı Ödülleri töreninin..
    11. "Bedenin örtülmesi, dinî bir..
    12. TCG Karabiga Gemisi Ordu'da
    13. Göbek yağlarını eritmek için bitkisel..
    14. HKÜ, İstanbul Ve Adana’da üniversite..
    15. Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz..
    16. KOBİS, 100 bin üyeye ulaştı
    17. Gercüş’te otomobil ile pikap çarpıştı:..
    18. "Nitelikli turiste konsantre olmamız..
    19. 2. Van Gölü Bisiklet Festivali
    20. Ahlatcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    21. Şuhut Devlet Hastanesinde kulak..
    22. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan The..
    23. Mersin’de orman yangını
    24. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    25. Kan donduran cinayetin şüphelileri..
    26. DÜZELTME - "Türkiye-Rusya 16. Dönem..
    27. Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim..
    28. TCG Karabiga Gemisi Ordu’da
    29. Ölümle biten silahlı şakalaşma kamerada
    30. Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!