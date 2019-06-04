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Avusturya'da Ramazan Bayramı

Viyana'da Müslümanlar, bayram namazı için camilerde toplandı

04 Haziran 2019 Salı 09:17
Avusturya'da Ramazan Bayramı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti.

Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.

Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.

Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, hutbe okudu. Duaların ardından Müşavir Yazar ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye'deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.

Öte yandan ülkenin İslami mimariyle inşa edilen tek camisi Viyana İslam Merkezi’nde ise çeşitli etnik gruplardan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı camiye Müslümanların gösterdiği yoğun ilgi, renkli anların yaşanmasına yol açtı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:17
  1. Avusturya'da Ramazan bayramı
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