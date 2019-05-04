Avusturya'da Rafadan Tayfa'ya yoğun ilgi

VİYANA (AA) - Avrupa turnesine çıkan TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa ekibinin tiyatro gösterisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği gösteri, WONDER derneğinin konferans salonunda 4 ayrı seans olarak gerçekleştirildi.

Viyana'da binlerce Türk çocuğu, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'yi heyecanla izledi.



Gösteriyi izleyen çocuklara TRT Çocuk Dergisi, Karagöz-Hacivat Kuklası ve Rafadan Tayfa kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar içinde çeşitli hediyeler verildi.

- Rafadan Tayfa Avrupa'da 80 bin çocuğa ulaştı

YTB Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi Almanya, Avusturya ve İsviçre Koordinatörü Mustafa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rafadan Tayfa ekibinin Avrupa turnesi kapsamında yaklaşık 80 bin çocukla buluştuğunu kaydetti.



Mustafa Arslan, Avusturya'da 2 gün önce Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde ve bugün Viyana'da düzenlenen gösterilerle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaştırdıklarını belirtti.



Gösteriyi çocukların çok beğendiğini aktaran Mustafa Arslan, Viyana'da 3 seans yapılması planlanan etkinliği yoğun ilgi üzerine 4 seans yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.



Mustafa Arslan, Rafadan Tayfa'nın bir çizgi film gösterisi olmanın yanı sıra Türkçe'nin ve milli değerlerin öğrenilmesi açısından önemli rol oynadığını belirterek, "Çocuklarımız bu çizgi filmin bütün şarkılarını ezbere biliyorlar. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için dil ve ülkeyle bağlarını korumaları noktasında önemli bir faktör oluşturduğunu gözlemledik." dedi.

Viyana'da düzenlenen gösterilerle etkinliğin, Avrupa turnesinin sona erdiğini dile getiren Mustafa Arslan, başta çocuklar olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve birçok derneğin gösterilerin tekrarlanması için talepte bulunduğunu, gelecek günlerde daha büyük salonlarda gösteriler yapılabilmesi için çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

