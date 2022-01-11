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Korona Virüs Avusturya'da polislerden hükümete mektup!
Korona Virüs

Avusturya'da polislerden hükümete mektup!

Avusturya çeşitli teşkilatlardan 600 polis memuru, şubatta uygulanması planlanan koronavirüs aşı zorunluluğuna karşı talepte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:32:00 -
Avusturya'da polislerden hükümete mektup!

Ülkenin farklı bölgelerinden 600 polis, İçişleri Bakanı Gerhard Karner’e yönelik kaleme aldıkları aşı zorunluluğu karşıtı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta, polislerin herhangi bir siyasi görüşe bağlı olmadıkları, temel hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurarak söz konusu metni kaleme aldıkları kaydedildi.

Aşılı-aşısız tartışmasının toplumda olduğu gibi polis teşkilatı içinde de ciddi sorunlara yol açtığına, aşısızların teşkilatta bir tür ayrımcılığa maruz kaldıklarına işaret edilen mektupta, son aylarda çalışanlara yönelik yürürlüğe giren; aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğunun sürdürülebilir olmadığı, bu nedenle ya tamamen kaldırılması ya da sadece test şartına indirgenmesi istendi.

"Aşı zorunluluğu gelmesin"

Mektupta olası bir aşı zorunluluğunun orantılı bir karar olmadığı, kişilerin aşı olup olmama hususunda kendilerinin karar vermesi gerektiği vurgulandı.

"Belirli mesleklere yönelik ya da ülke genelinde dolaylı ya da doğrudan bir aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmemesinden yanayız." ifadelerine yer verilen mektupta, aşı zorunluluğu nedeniyle birçok polisin mesleğini bırakabileceğine dikkat çekildi.

"Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler barışçıl"

Emniyet güçlerinin asıl olarak görevlerine odaklanmak istediği vurgulanan mektupta, "Bizler halkın dostu ve yardımcısı olarak yanlarında olmak istiyoruz. Siyasete yönelik memnuniyetsizlikten ötürü düzenlenen barışçıl gösterilerde vatandaşın karşısında bir tehdit olarak durmak istemiyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya’da 40 binin üzerinde göstericinin katılımıyla cumartesi düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşanmıştı.

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti, şubatta ülke genelinde aşı zorunluluğunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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