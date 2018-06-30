Avusturya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.03.130'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.03.149'luk zamanlamasıyla ikinciliği, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.03.464 ile üçüncülüğü elde etti.

Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

Yarın TSİ 16.10'da başlayacak Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.03.130

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.03.149

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.03.464

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.03.660

5. Max Verstappen (Red Bull) 1.03.840

6. Romain Grosjean (Haas) 1.03.892

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.03.996

8. Kevin Magnussen (Haas) 1.04.051

9. Carlos Sainz (Renault) 1.04.725

10. Nico Hulkenberg (Renault) 1.05.019