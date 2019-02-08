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Avusturya’da PKK vahşeti! Boğazını kesti

Terör örgütü PKK bu kez, yıllardır kendisini besleyen Avusturya’yı vurdu. İltica başvurusu reddedilen PKK’lı bir terörist, büro amirinin boğazını kesti.

08 Şubat 2019 Cuma 09:08
Avusturya’da PKK vahşeti! Boğazını kesti

Avusturya'da PKK'lı bir terörist, iltica başvurusunu kabul etmeyen sosyal işler memurunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosunda meydana geldi. 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen 34 yaşındaki Soner O., yasa dışı yollarla tekrar Avusturya'ya dönerek, "Türkiye'ye karşı savaştığını" belirtip iltica başvurusunu yeniledi.

Başvurusu reddedildi

İltica başvurusu yine reddedilen terörist, dün herkesin ortasında, tartıştığı büronun amiri Alexander A.'nın boğazını bıçakla kesti. 49 yaşındaki Alexander A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan PKK'lı katil Soner O.'nun, ilk ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi. Polis tarafından basına yapılan açıklamada da "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:08
  1. Avusturya
  2. PKK
  3. terörist

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