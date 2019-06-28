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Avusturya’da patlama sonucu çöken binadan iki ceset çıkarıldı

28 Haziran 2019 Cuma 03:04
Avusturya’da patlama sonucu çöken binadan iki ceset çıkarıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki gün bir binada meydana gelen patlama sonucu oluşan göçük altında biri erkek diğeri kadın iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis Sözcüsü Paul Eidenberger, basına yaptığı açıklamada, 29 yaşında bir kadın cesedinin yanı sıra akşam geç saatlerde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedini göçük altından çıkardıklarını duyurdu.

Viyana İtfaiye Sözcüsü Gerald Schimpf de göçük altında kalmış başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkentin 4’üncü bölgesinde 4 katlı bir apartmanda doğal gazın yol açtığı tahmin edilen bir patlama meydana gelmiş, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmış, binanın büyük bir kısmı çökmüştü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 03:04
  1. Avusturya’da patlama
  2. Viyana

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