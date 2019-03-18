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Avusturya'da Müslümanlara "Toplama Kampı gezisi" zorunluluğu

Aşırı sağcı hükümet, ülkedeki Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel düşünceleri nedeniyle Nazi döneminde Yahudilerin toplandığı kamplara ziyaret zorunluluğu getirecek

18 Mart 2019 Pazartesi 19:30
Avusturya'da Müslümanlara "Toplama Kampı gezisi" zorunluluğu

VİYANA (AA) - Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, antisemitizm ile mücadele kapsamında Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel düşünceleri nedeniyle Müslümanlara yönelik zorunlu "Toplama Kampı gezisi" uygulamasını yürürlüğe sokacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay antisemitizm üzerine yapılan bir çalışmada, Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel ve olumsuz görüşlere sahip olduğunun tespit edildiği, antisemitizm ile mücadele kapsamında gelecek haftalarda bir önlem paketinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Karoline Edtstadler'in konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Edstandler, Türk ve Arap çocuklarında antisemittik yaklaşımların saptandığını ileri sürerek, "Göçmen kökenli çocuklara yönelik okul ve eğitim kurumlarında antisemitizmle mücadele konulu çalışmaları arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Avusturya İslam Cemaati ve İslam dersi öğretmenleriyle görüşülerek, ülkeye gelen Müslümanların, toplama kamplarını ziyaret etme zorunluluğunu hayata geçirmek istediklerini belirten Edtstadler, antisemitizmin sonuçlarının anlaşılması açısından bu tür bir uygulamanın önemli olacağını savundu.

Ülkede geçen ay Avusturya Ulusal Meclisi tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Türk çocukların yüzde 50'si Arap çocukların ise yüzde 70'nin İsrail'e karşı eleştirel, olumsuz düşüncelere sahip olduğu ileri sürülmüş, İsrail'e yönelik eleştirileri antisemitizm kapsamında gören araştırmaya göre, çocuklarda gözlemlenen yaklaşımın temel kaynağının "siyasal İslam" olduğu iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:30
  1. Avusturya’da Müslümanlara “Toplama Kampı gezisi” zorunluluğu
  2. Karoline Edtstadler
  3. Viyana

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