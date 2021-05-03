Avusturya’da Müslümanlar Ramazan ayında günlük 660 mülteciye iftar paketi dağıtıyor

Viyana İslam Federasyonu (İFW) Traiskirchen Selimiye Camii, zorlu pandemi şartlarına rağmen geleneksel ramazan ayı iftar projesini bu sene de devam ettiriyor. Cemiyet tarafından günlük hazırlanan iftar paketleri ramazan ayı boyunca mültecilere ulaştırılıyor.

“Günde 660 mülteciye dağıtım yapıyoruz”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamada bulunan Traiskirchen Selimiye Camii Başkanı Erdal Kaymaz, iftar paketi dağıtımının 1994 yılında caminin kuruluşuyla başladığını belirtti ve “İlk zamanlar 80 ila 100 kişi arası dağıtım yapıyorduk, 2015’ten sonra bu sayı 600’lere çıktı. Traiskirchen mülteci kampındaki mültecilerin yanı sıra Baden şehrindeki özel bir kurumda kalan 60 mülteciye de yardımda bulunuyoruz.” dedi.

“Sene boyunca çeşitli yardım projelerimiz devam ediyor”

Kaymaz, mültecilere yardımlarının ramazan ayına mahsus olmadığını ve sene boyunca farklı yardım kampanyaları ile özellikle mültecilere her zaman destek olduklarını belirtti. Buna göre soğuk kış günlerinde kıyafet kampanyası, okul öncesi çocuklar için okul eşyaları yardımı gibi birçok farklı çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Kaymaz, paylaşmanın en yoğun olduğu zamanın ramazan ayı olduğunu ve şimdiye kadar 10 bin iftar paketinin dağıtıldığını belirtti.