Avusturya’da koronavirüs aşısı zorunlu hale getiriliyor

Avusturya koronavirüse karşı aşı zorunluluğu uygulaması başlatan ilk AB ülkesi olmaya hazırlanıyor. 18 yaşından büyük herkese aşı zorunluluğu getiren yasa tasarısını tanıtan hükümet, uygulamanın sağlıklı yürüyebilmesi için trafik kontrollerinde aşı durumunun sorulacağını duyurdu.

Meclis’te oylama yapılacak

Gelecek perşembe günü Meclis’te oylamaya sunulacağı belirtilen yasanın, onaylanması durumunda şubat ayından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. Deneme olarak mart ortasına kadar cezai işlemlerin yapılmayacağı belirtilen uygulamada, bu tarihten sonra aşı olmayanları 3 bin 600 euroya varan para cezaları beklediği ifade edildi.

Avusturya’da aşı karşıtları oldukça fazla

Avusturya nüfusunun yaklaşık %72’si koronavirüs aşısını yaptırdığı ve ellerinde aşı sertifikasının bulunduğu belirtiliyor. Pek çok Avusturuyalının ise aşılara şüpheyle baktığı ve bu neden yaptırmadığına dikkat çekiliyor.