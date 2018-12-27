0553 313 94 23

Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı

Viyana'da silahlı 2 kişinin bir kilisede ibadet edenlerden bazılarının değerli eşyasını gasbettiği, 5 kişiyi yaraladığı bildirildi

27 Aralık 2018 Perşembe 21:48
Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.

Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.

Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:48
  1. Avusturya’da bir kiliseye gasp düzenlendi
  2. Viyana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da korkutan patlama!
    1. Trabzon'da korkutan patlama!
    2. İlahiyatçı Koç, Ali Koç'u böyle övdü:..
    3. CHP'li isimden ilginç dua: Allah..
    4. KDC, AB Büyükelçisi Ouvry'den ülkeyi..
    5. 10 ilde eğitime ara verildi! İşte o..
    6. Bakan Kasapoğlu, Mehmet Akif Ersoy'u..
    7. Avusturya’da kilisede silahlı soygun:..
    8. İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim..
    9. "Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı..
    10. Süper Loto çekildi (2)
    11. Emir geldi! Komandolar sınır ötesi..
    12. Süper Loto çekildi (1)
    13. "İhracatçılardan beklentim katma..
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. Dopamin hakkında her şey
    16. Su kefirini duydunuz mu?
    17. Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento..
    18. "Dünyadaki kavganın nedeni doğal..
    19. Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    20. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!