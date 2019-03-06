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Avusturya'da hükümet mültecilere yönelik "güvenlik hapsi"nde kararlı

Başbakan Sebastian Kurz: - "Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz, elbette ki hakimlerin onayı ve hem bizim yasalarımız hem de insan hakları konvansiyonu ve Avrupa yasalarına uyumlu bir şekilde olacak"

06 Mart 2019 Çarşamba 20:50
Avusturya'da hükümet mültecilere yönelik "güvenlik hapsi"nde kararlı

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, iltica başvurusunda bulunmuş ancak henüz mülteci statüsü elde edememiş kişilere yönelik son günlerde tepkilere neden olan "güvenlik hapsine" ilişkin, "Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz, elbette ki hakimlerin onayı ve hem bizim yasalarımız hem de insan hakları konvansiyonu ve Avrupa yasalarına uyumlu bir şekilde olacak." dedi.

Kurz, basına yaptığı açıklamada, toplum için potansiyel tehdit oluşturabilecek söz konusu kişilere yönelik güvenlik hapsini çıkartmakta kararlı olduklarını söyledi.

Ülkede tepkilere neden olan düzenlemenin insan hakları başta olmak üzere anayasaya uygun bir şekilde hazırlandığını ifade eden Kurz, "Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz, elbette ki hakimlerin onayı ve hem bizim yasalarımız hem de insan hakları konvansiyonu ve Avrupa yasalarına uyumlu bir şekilde olacak." şeklinde konuştu.

Kurz, güvenlik hapsine ilişkin yasayı anayasa hükmünde bir madde olarak meclisten geçirmek istediklerini, bu doğrultuda muhalefetle görüşmeler yapılacağını kaydetti.

- Mülteciler 6 aya kadar hapsedilebilecek

Adalet Bakanı Josef Moser da Avrupa genelinde 15 ülkede halihazırda benzer düzenlemelerin uygulandığının altını çizerek, tehlike arz eden ilticacıların tespit edilmesinde ulusal istihbarat birimi Anayasayı Koruma Kurumunun belirleyici olacağını söyledi.

Moser, somut deliller ışığında tehlike potansiyeli olan kişilerin 48 saat gözaltında tutulacağını, söz konusu kişilerin gözaltı sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına yetkili bir hakimin karar vereceğini dile getirdi.

Toplum için tehlike arz edebilecek kişinin güvenlik hapsinin ilk olarak iki hafta uzatılacağını belirten Moser, hakimin bu süreyi 6 aya kadar uzatabileceği bilgisini paylaştı.

Moser, güvenlik hapsinde tutulan kişiye yönelik, terapi ve radikal düşüncelerden arındırma çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.

- Güvenlik hapsi

İçişleri Bakanı Herbert Kickl, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede iltica başvurusunda bulunmuş ancak mülteci statüsü elde edememiş kişiler arasında topluma tehlike oluşturacak şahısların güvenlik güçleri tarafından hapsedilmesini öngören "güvenlik hapsi" önerisinde bulunmuş, muhalefete önerinin anayasa hükmünde bir madde olarak meclisten geçirilmesi çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen başta olmak üzere muhalefet partileri öneriye destek vermeyeceklerini belirtmişti.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:50
  1. Avusturya’da aşırı sağcı hükümet “Mültecilere yönelik Güvenlik hapsinde” kararlı
  2. Josef Moser
  3. Sebastian Kurz
  4. Viyana

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