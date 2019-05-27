0553 313 94 23

Avusturya'da hükümet belirsizliği

Ülkede geçici hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine Maliye Bakanı Hartwig Löger vekalet edecek

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:33
Avusturya'da hükümet belirsizliği

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümet belirlenene kadar, Maliye Bakanı Hartwig Löger'in başbakanlık görevini yürüteceğini açıkladı.

Eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve hükümetinin, Ulusal mecliste yapılan güven oylamasıyla düşürülmesinden sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bakanlıkların hiçbir şekilde boş bırakılamayacağını söyledi.

Van der Bellen, meclis tarafından düşürülen hükümetteki bakanların seçim hükümeti belirlenene kadar görevlerini sürdüreceğini dile getirdi.

"Anayasamız hükümetteki bakanlıkların her zaman dolu olmasını öngörür, bu bir sonraki genel seçimlerin yapılacağı güne kadarki geçiş dönemini de kapsamaktadır." ifadesini kullanan Van der Bellen, başbakanlık görevine Maliye Bakanı Hartwig Löger'in vekalet edeceğini bildirdi.

Van der Bellen, ülkeyi eylülde yapılacak erken seçime götürecek geçici başbakanın belirlenmesi için başta siyasi parti liderleri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptığını, en kısa sürede geçici hükümetin belirleneceğini sözlerine ekledi.

- İkinci cumhuriyette bir ilk

Avusturya ulusal meclisinde bugün yapılan özel oturumunda Başbakan Kurz ve geçici hükümeti hakkında güven oylaması yapılmış, meclisin çoğunluğunu oluşturan muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Liste Jetzt, hükümetin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

Bu kararla ülkede ikinci cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu.

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:33
  1. Alexander Van der Bellen
  2. Avusturya’da hükümet belirsizliği
  3. Sebastian Kurz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazileri’ne mili mücadele madalyası verildi
    1. Kıbrıs Gazileri’ne mili mücadele..
    2. Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın..
    3. 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını..
    4. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    5. Kosova Ümit Milli Takımı'nın aday..
    6. Binali Yıldırım: Verdiğiniz oylar iç..
    7. İngiltere’de zafer Birexit Partisi’nin
    8. TDV’den iftar programı
    9. Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemikler..
    10. Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme..
    11. Balıkesir trafiği havadan denetlendi
    12. Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
    13. Babasını bıçakla yaraladı
    14. Esenyurt’ta akrabalar arasında çıkan..
    15. Kayıp Ecrin ile ilgili savcılıktan..
    16. Türk-İş, maden ocağındaki işçilerle..
    17. Sırbistan'daki "Balkan Gençlik Okulu..
    18. TİKA'dan Macaristan'da iftar
    19. "70 milyar dolarlık turizm gelirini..
    20. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2019
    22. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem askeri..
    23. Bakan Çavuşoğlu: “(Ahıska Türkleri)..
    24. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    25. Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak..
    26. THY çalışanları iftarda buluştu
    27. Bakan Kasapoğlu: "Hizmet çıtasını..
    28. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    29. Bağdat'ta Yeşil Bölge haziranda..
    30. Üsküdar Belediyesinden Arnavutluk'ta..
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız