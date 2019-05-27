Avusturya'da hükümet belirsizliği

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümet belirlenene kadar, Maliye Bakanı Hartwig Löger'in başbakanlık görevini yürüteceğini açıkladı.

Eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve hükümetinin, Ulusal mecliste yapılan güven oylamasıyla düşürülmesinden sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bakanlıkların hiçbir şekilde boş bırakılamayacağını söyledi.

Van der Bellen, meclis tarafından düşürülen hükümetteki bakanların seçim hükümeti belirlenene kadar görevlerini sürdüreceğini dile getirdi.

"Anayasamız hükümetteki bakanlıkların her zaman dolu olmasını öngörür, bu bir sonraki genel seçimlerin yapılacağı güne kadarki geçiş dönemini de kapsamaktadır." ifadesini kullanan Van der Bellen, başbakanlık görevine Maliye Bakanı Hartwig Löger'in vekalet edeceğini bildirdi.

Van der Bellen, ülkeyi eylülde yapılacak erken seçime götürecek geçici başbakanın belirlenmesi için başta siyasi parti liderleri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptığını, en kısa sürede geçici hükümetin belirleneceğini sözlerine ekledi.

- İkinci cumhuriyette bir ilk

Avusturya ulusal meclisinde bugün yapılan özel oturumunda Başbakan Kurz ve geçici hükümeti hakkında güven oylaması yapılmış, meclisin çoğunluğunu oluşturan muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Liste Jetzt, hükümetin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

Bu kararla ülkede ikinci cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu.

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.