Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türkler ve Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümünde öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşının anısına gösteri düzenledi.



Şehrin tarihi meydanlarından Aziz Stefan Meydanı'nda Hocalı Katliamı'nı anma çadırı açan göstericiler, 1992'de Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliama ilişkin bildiri dağıttı.



Gösteriyi düzenleyen Azerbaycan-Türk İşadamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, AA muhabirine yapığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeniler tarafından katledilen 613 şehidi anmak üzere toplandıklarını söyledi.



Güneş, gösteriye yoğun katılım olduğunu ifade ederek, "Avusturyalılara dağıttığımız bildiriler ve yaptığımız basın açıklaması ile hem bir gecede 613 şehidimizi katleden Ermenilerin soykırımcı zihniyetini tüm dünyaya duyurmaya çalıştık hem de 613 şehidimizi rahmetle andık." diye konuştu.



Dünyanın Hocalı Katliamı'nı görmek istemediğini belirten Yardım Güneş, katliamın unutulmaması için her türlü mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.



Güneş, Ermenistan'ın 27 yıldır Azerbaycan topraklarına ait Dağlık Karabağ bölgesini işgal ettiğinin altını çizerek, "Ermeniler Azerbaycan topraklarını terk etmeli, katlettikleri 613 şehidimizin tazminatlarını ödemeli ve özür dilemelidirler." şeklinde konuştu.

