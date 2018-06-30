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Avusturya'da halk ayaklandı! "Hedefimiz hükümeti devirmek"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 100 binin üzerinde vatandaş, aşırı sağcı hükümetin, işçilerin günlük çalışma süresini 8 saatten 12 saate çıkartma kararı başta olmak üzere yabancı karşıtı ve kutuplaştırıcı politikalarını protesto etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:39
Avusturya'da halk ayaklandı! "Hedefimiz hükümeti devirmek"

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) yanı sıra çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği protesto gösterisi için vatandaşlar, başkentin önemli tren garlarından Westbahnhof'da buluştu.

Tren garından Kahramanlar meydanına yürüyen göstericiler, "12 saate hayır", "Nazilerin yönetimine müsaade etme" yazılı pankartlar açtı. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurulan sahnede göstericilere seslendi.

Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı Wolfgang Katzian, hükümetin sendikalarla görüşmeden tek taraflı karar aldığını belirterek, sendikaların, ülke demokrasisinin temel direklerinden biri olduğunu söyledi. Katzian, ayrıca çalışma saatlerinin işçiler açısından çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi.

Katzian, hükümet kendileriyle görüşmeyi kabul etmediği için bu gösteriyi düzenlediklerini ifade ederek, "Hükümetin günlük 12 saat çalışma kararına elimizdeki bütün imkanlarla karşı çıkmayı sürdüreceğiz." dedi.

"HEDEFİMİZ HÜKÜMETİ DEVİRMEK"

Postane Sendikası Başkanı Helmut Köstinger, hükümetin söz konusu politikalarını eleştirerek, "Bizim ortak bir hedefimiz var. Bu adaletsiz ve sosyal yapıyı bozan yönetimi devirmek." şeklinde konuştu.

"İŞÇİ SINIFI, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE MÜCADELE EDECEK"

Gösteriye katılan Türk kökenli Şemsettin Sümbültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllardan bu yana aşırı sağcı söylemin ülkede etkin olmaya başladığını kaydetti. Sümbültepe, yönetimdeki ırkçı ve faşist hükümetin, işçilerin günde 12 saat çalışmalarına yönelik yaptırımlarının işçi sınıfının tepkisine neden olduğunu belirtti.

Şu anki yönetimin uygulamalarının, 20. yüzyılın başlarında sermaye sahiplerinin, çalışanlarına yönelik tutumuna benzeten Sümbültepe, işçi sınıfının dün olduğu gibi bugün de bu girişimlere karşı mücadele yürüteceğini söyledi.

Öğretmen Kemal Soylu da ırkçı hükümetin aldığı karara tepki göstermek için gösteriye katıldığını vurgulayarak, hükümetin bu yanlış karardan dönmesi çağrısında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemeleri aldığı gösterinin ülkede 2003'de itibaren yapılan en büyük eylem olduğu vurgulanıyor.

AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:39
  1. Avusturya
  2. Viyana

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu5 sa önce
    Genç başbakan seçmişlerdi. Ne oldu? Herhalde genç başbakan çuvalladı. Demek ki gençlik erdem değilmiş.
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