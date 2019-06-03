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Avusturya’da geçici hükümet görevde

Ülkeyi seçimlere taşıyacak geçici hükümet yemin ederek göreve başladı

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:04
Avusturya’da geçici hükümet görevde

VİYANA (AA) - Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin meclis tarafından düşürülmesinin ardından eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Dr. Brigitte Bierlein liderliğindeki seçim hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Hofburg Sarayı'nda düzenlenen, ülkeyi eylül ayında yapılacak seçimlere taşıyacak geçici hükümetin yemin töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve ülkenin ilk kadın Başbakanı Bierlein’in oluşturduğu hükümetin "Avusturya’yı dinamik, politik ve sempatik bir şekilde hem içeride hem de dışarıda temsil" edeceğini söyledi.

Van der Bellen, ülkede geçen iki üç hafta içerisinde sıra dışı olaylar yaşandığına dikkati çekerek, anayasanın böyle durumlara hazırlıklı olması nedeniyle sıkıntılı görünen sürecin üstesinden gelinebildiğini kaydetti.

Yeni Başbakan Bierlein tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulunda 12 emekli ya da aktif üst düzey kamu görevlisi bulunuyor.

- Avusturya'da hükümet krizi

Avusturya'da yaklaşık üç hafta önce aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar sağlayacağı yönündeki" ifadelerini içeren video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Kurz’un oluşturduğu geçici seçim hükümeti muhalefet partilerinin karşıt oyları nedeniyle meclisten güven oyu alamayarak düşmüş, Cumhurbaşkanı Van der Bellen de Brigitte Bierlein’ı ülkenin geçici başbakanı olarak görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:04
  1. Avusturya’da ikinci geçici hükümet görevde
  2. Dr. Brigitte Bierlein
  3. Sebastian Kurz

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