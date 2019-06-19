Avusturya’da Filistinli aileye ayrımcılık

VİYANA (AA) - Avusturya’da, Filistinli Müslüman ailenin, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Wiekendorf kasabasına taşınmasını istemeyen kasabalılar imza kampanyası başlattı.

Wiekendorf kasabasının İmar İşlerinden Sorumlu Müdürü Erich Schmid, basına yaptığı açıklamada, kasabalıların Müslüman aileye mülk satışına izin verilmemesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Schmid, 100 kişinin üstünde kasaba sakinin imza kampanyasına katıldığını, Filistinli ailenin Avusturya vatandaşı olmadığı, bu nedenle kasabalarında mülk satın alma şartlarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle izin belgesinin verilmemesini savunduklarını ifade etti.

- Belediye Başkanı Müslüman oldukları için izin vermemişti

Yaklaşık 9 yıldır Avusturya’da yaşayan Filistinli el Hüsna ailesi, bu ayın başında Wiekendorf kasabasında mülk satın almak için belediyeye müracaatta bulunmuş, Belediye Başkanı Johann Zimmermann İslam ve Batı kültürlerinin birbirinden çok uzak olduğu gerekçesiyle Müslüman aileye mülk satın alma izni vermemişti.

Filistinli Baba Halit Mansur Ebu el Hüsna, Müslüman oldukları için mülk satın alma belgesini vermeyen belediye başkanına tepki göstermiş, "Biz her yönüyle bu ülkeye uyumlu şekilde yaşıyoruz. Bugüne kadar olumsuz hiçbir şeyle anılmadık. Belediye Başkanı'nın ret gerekçesi, insanlık dışı açık bir ayrımcılık." ifadelerini kullanmıştı.

Olayın basında geniş yer almasının ardından eyaletin imar işlerinden sorumlu komisyonu başvuruyu yeniden inceleme kararı almıştı.