Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin sahibi 490 bin avro tazminat ödeyecek

VİYANA (AA) - Avusturya’da Innsbruck Bölge Mahkemesi, Alman turiste saldırarak ölümüne neden olan ineğin sahibi çiftçiyi 490 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti. Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberine göre, ülkenin Innsbruck kentine bağlı Neustift im Stubaital kasabasında 2014 yılında bir ineğin saldırması sonucu yaşamını yitiren Alman turistin yakınlarının inek sahibine açtığı tazminat davası, karara bağlandı. Innsbruck Bölge Mahkemesi, otopsi raporuna göre Alman turistin, ineğin saldırısı ve ezmesi sonucu hayatını kaybetmesini dikkate alarak olayda inek sahibi çiftçinin ihmali bulunduğuna hükmetti. İneğin bulunduğu otlağın çit çekilerek yayaların kullandığı yürüyüş yolundan ayrıştırılması durumunda olayın önlenebileceğini belirten mahkeme, söz konusu önlemi almayan çiftçinin ölümde ihmali bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, çiftçinin ölen Alman turistin yakınlarına 490 bin avro tazminat ödemesine karar verdi. Avusturya’nın Innsbruck kentinde 2014 yılında tatil yapan bir Alman turist, Pinnistal bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada ineğin saldırması sonucunda hayatını kaybetmiş, 45 yaşındaki maktulün yakınları ineğin sahibine tazminat davası açmıştı.







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