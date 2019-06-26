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Avusturya’da bir apartmanda patlama: 12 yaralı

Başkent Viyana’da bir binada meydana gelen patlama sonucu 12 kişi yaralandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:04
Avusturya’da bir apartmanda patlama: 12 yaralı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu ikisi ağır 12 kişi yaralandı.

Viyana İtfaiyesi Sözcüsü Christian Feiler, basına yaptığı açıklamada, 4 katlı bir binanın ikinci ve üçüncü katlarında yaşanan patlama sonucunda 12 kişinin yaralandığını söyledi.

Feiler, 42 kişinin ikamet ettiği apartmanda, patlama sonucu oluşan göçüğün altında en az iki kişinin olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Olay yerine gelen arama-kurtarma ekiplerine ait özel eğitimli köpeklerin göçük altında kalanların bulunmasına yardım ettiğini bildiren Feiler, göçük altından gelen seslerin tahminlerini güçlendirdiğini anlattı.

Göçük altındaki insanların yaşamlarını tehlikeye atmamak için görevlilerin elleriyle molozları kaldırdığını ifade eden Feiler, patlamaya doğal gazın yol açmış olabileceğini belirtti. Feiler, "Olay mahalline gelen ilk ekibimiz, gaz kokusunu fark ediyor. Bundan dolayı patlamaya gazın neden olmuş olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Feiler, patlamanın bulunduğu bölgenin trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındığını, yaralıların yakın hastanelere sevk edildiğini, patlama nedeniyle evsiz kalan kişilerin geçici merkezlere yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:04
  1. Avusturya’da bir apartmanda patlama: 12 yaralı
  2. gaz patlaması
  3. Viyana

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