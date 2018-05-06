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Avusturya’da başörtüsü yasağına tepki

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Avusturyaİslam Cemaati Başkanı Olgun, "Bu dışlayıcı yasa tasarısını önlemek  için bütün hukuki yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor" dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:43
Avusturya’da başörtüsü yasağına tepki

Avusturyaİslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun,  aşırı sağcı hükümetin ilk ve anaokullarına yönelik başörtüsü yasağına ilişkin,  “Eğer bu sorunu diyalogla çözemezsek, bu dışlayıcı yasa tasarısını önlemek için  bütün hukuki yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor.” dedi. 

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Olgun, göreve başladığı iki  yıllık zaman zarfı içinde koşulların ülkedeki Müslümanlar açısından zorlaştığını  belirterek, İslami konuların akademik bir seviyede tartışılmadığını, daha ziyade  siyasete alet edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Olgun, aşırı sağcı hükümetin, ilk ve anaokullarında hayata geçirmek  istediği başörtüsü yasağının "karşılığı olmayan suni bir konu" olduğuna dikkati  çekerek, "İGGÖ olarak, bize bağlı ilkokullarda istatistiksel bir çalışma yaptık,  sonuçlar bizi şaşırtmadı. Bize bağlı okullarda ilkokul seviyesindeki kız  çocuklarının yüzde 15’den azı başörtüsü takıyor ve bunların çoğunluğu düzenli  olarak takmıyor. Bizdeki okullarda başörtüsü takan öğrencilerin sayısı bu kadar  azken, devlet okullarında bu oran çok daha azdır. Bu veriler söz konusu  tartışmanın çok yersiz olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsü yasağının yasalaşmaması için konunun diyalog yoluyla çözüme  kavuşturulabileceğine işaret eden Olgun, “Eğer bu sorunu diyalogla çözemezsek, bu  dışlayıcı yasa tasarısını önlemek için bütün hukuki yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor.” görüşünü paylaştı.

Olgun, dışlayıcı ve ayrıştırıcı yasağın yasalaşması durumunda konuyu  Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına kadar taşıyacaklarını söyledi.

Avusturya Musevi Cemaati ile mevcut sorunlar ve ortak konular üzerine  fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Olgun, her iki dini cemaat arasında  oluşturulacak yeni bir ekiple toplumdaki sorunların giderilmesi için çalışmalar  yapılacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Sebastian Kurz geçen ay, anaokulları ve ilkokullarda  başörtüsünün yasaklanması gerektiğini belirterek, ilgili bakanlıklara söz konusu  yasağın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatı vermişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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