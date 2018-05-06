Avusturya’da başörtüsü yasağına tepki

Avusturyaİslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, aşırı sağcı hükümetin ilk ve anaokullarına yönelik başörtüsü yasağına ilişkin, “Eğer bu sorunu diyalogla çözemezsek, bu dışlayıcı yasa tasarısını önlemek için bütün hukuki yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor.” dedi.

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Olgun, göreve başladığı iki yıllık zaman zarfı içinde koşulların ülkedeki Müslümanlar açısından zorlaştığını belirterek, İslami konuların akademik bir seviyede tartışılmadığını, daha ziyade siyasete alet edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Olgun, aşırı sağcı hükümetin, ilk ve anaokullarında hayata geçirmek istediği başörtüsü yasağının "karşılığı olmayan suni bir konu" olduğuna dikkati çekerek, "İGGÖ olarak, bize bağlı ilkokullarda istatistiksel bir çalışma yaptık, sonuçlar bizi şaşırtmadı. Bize bağlı okullarda ilkokul seviyesindeki kız çocuklarının yüzde 15’den azı başörtüsü takıyor ve bunların çoğunluğu düzenli olarak takmıyor. Bizdeki okullarda başörtüsü takan öğrencilerin sayısı bu kadar azken, devlet okullarında bu oran çok daha azdır. Bu veriler söz konusu tartışmanın çok yersiz olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsü yasağının yasalaşmaması için konunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulabileceğine işaret eden Olgun, “Eğer bu sorunu diyalogla çözemezsek, bu dışlayıcı yasa tasarısını önlemek için bütün hukuki yollara başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor.” görüşünü paylaştı.

Olgun, dışlayıcı ve ayrıştırıcı yasağın yasalaşması durumunda konuyu Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına kadar taşıyacaklarını söyledi.

Avusturya Musevi Cemaati ile mevcut sorunlar ve ortak konular üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Olgun, her iki dini cemaat arasında oluşturulacak yeni bir ekiple toplumdaki sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Sebastian Kurz geçen ay, anaokulları ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiğini belirterek, ilgili bakanlıklara söz konusu yasağın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatı vermişti.