Avusturya’da AP seçimlerinde merkez sağ parti birinci çıktı

VİYANA (AA) - Avusturya’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34,5 oyla birinci oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin açıkladığı resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, iktidardaki ÖVP oylarını bir önceki seçime göre yüzde 7,7 oranında artırarak, yüzde 34,5'e yükseltti.

AP'nin 2014'teki seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran merkez sağ parti, bu seçimlerde tahminlere göre 7 milletvekili çıkaracak.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise seçimde yüzde 23,5’lik oyla ikinci parti oldu. Bir önceki seçimlerde 5 milletvekili çıkaran partinin milletvekili sayısı değişmezken, oy oranının az da olsa gerilediği görülüyor.

- Aşırı sağda oy kaybı

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin geçen hafta basında da yer alan, "2017’de, bir Rus yatırımcının partilerine yardım yapması durumunda devlet ihalelerinde Rusya’ya kolaylık sağlanacağı" yönündeki ifadelerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, partinin girdiği ilk seçimde tahminlere göre yüzde 2,2 oranında oy kaybettiği kaydediliyor.

Aşırı sağcı FPÖ 2014 seçimlerinde yüzde 19,7 oy oranına ulaşarak 4 milletvekilini AP’ye göndermişti. Bu seçimlerde oyu 17,5’e gerileyen aşırı sağcılar 3 milletvekili çıkarabiliyor.

Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimlerde ciddi bir hezimet yaşayan Yeşiller Partisi, yüzde 4 seçim barajını aşamadığı için meclis dışında kalmıştı. AP seçimlerinde yeniden toparlanmaya başlayan Yeşiller, yüze 13,5 oy oranıyla AP'ye 2 milletvekili gönderebiliyor.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 8 oyla AP’ye bir milletvekili göndermeye hak kazandı.

Ülkede 2014’teki seçimlerde katılım oranı yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşirken, bu seçimlerde katılımın yüzde 55'e çıktığı kaydedildi.

Avusturya'da 2014'teki seçimlerde merkez sağ ÖVP yüzde 26,9 oy ve 5 milletvekili ile birinci, SPÖ 24,1 oy ve 5 milletvekiliyle ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise 19,7 oy ve 4 milletvekili ile üçüncü olmuştu.

Yeşiller Partisi 14,5'lik oyla 3, NEOS yüzde 8,1 ile bir milletvekili çıkarmıştı.