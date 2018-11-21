THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avusturya’da anaokulu öğrencilerine yönelik başörtü yasağına onay

Ülkede tartışmalara neden olan anaokullarında başörtüsü yasağı tasarısı ulusal meclis tarafından kabul edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:44
Avusturya’da anaokulu öğrencilerine yönelik başörtü yasağına onay

VİYANA (AA) – Avusturya’daki anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ulusal mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Yasaya göre anaokullarındaki çocuklar başörtüsü takamayacak.

Mecliste kabul edilen düzenlemeyle başörtüsü yasağının yanı sıra anaokulundaki çocuklara değerler eğitimi verilmesini öngörüyor.

Ülke genelindeki bütün anaokullarında uygulanacak yasa, 2021-22 eğitim yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

Aşırı sağcı hükümet anaokullarına yönelik başörtüsü yasağını yürürlüğe sokabilmek için eğitim alanında merkezi yönetime oranla daha fazla söz sahibi olan eyalet yöneticileriyle uzlaşmış, böylelikle yasağın meclise taşınmasını sağlamıştı.

Öte yandan anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanlar başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve aktivist tarafından protesto edilmiş, hükümetin bu kararla ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalıştığı eleştirileri yapılmıştı.

Avrupa’da Müslüman ve göçmen karşıtlığının merkezi haline gelen Avusturya’da geçen yılın ekim ayında burka yasağı olarak da adlandırılan düzenlemeyle yüzün kamusal alanda tanınmayacak şekilde örtünmesi yasaklanmıştı.






Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:44
  1. Avusturya’da anaokullarına yönelik başörtüsü yasağı meclisten geçti
  2. Viyana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    1. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    2. Mağaradan yüzlerce kafatası çıktı!
    3. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    4. Mattis'ten kritik açıklama: Gözlem..
    5. Çin Futbol Federasyonu'ndan devrim..
    6. Sudan'ın başkenti Hartum'dan..
    7. New York Times Yayın Kurulu'ndan..
    8. ABD Savunma Bakanı James Mattis,..
    9. Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak
    10. AB ülkesinden BAE'ye kötü haber!..
    11. Delle Alli, otelin bir gecelik ücreti..
    12. 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı..
    13. TİKA'dan Romanya'ya destek
    14. Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
    15. İngiltere'nin Filistin'i tanınması..
    16. Egzamayı daha çok gıda alerjisi..
    17. Avni Özgürel: En büyük problemimiz..
    18. Tayland'da "Turkiye’nin Renkleri"..
    19. Her mevsim hercailerindir, ortancalar..
    20. Haberler emniyeti harekete geçirdi!..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!