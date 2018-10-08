Avusturya’da Afgan göçmenler için 'sınır dışı edilmesin' gösterisi

Avusturya İçişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Afganistan güvenli değil", "güvende ol", "sınır dışı edilmeye hayır" yazılı pankartlar açtı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği eylemde, başta İçişleri Bakanı Herbert Kickl olmak üzere, aşrı sağcı hükümetin göçmen ve mülteci politikalarına tepki gösterildi. SOS Mitmensch sivil toplum örgütü sözcüsü Alexander Pollak, Avrupa’nın genelinde nefret ve güvenlik söylemleri üzerinden toplumlarda korkunun yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Pollak, savaş ve ölümden kaçarak Avusturya’da güvenlik ve emniyete kavuştuğunu zanneden insanların umutları kırılarak, geldikleri kaos ortamına geri gönderilmek istendiğini ifade etti.

Volkshilfe sivil toplum kuruluşu Başkanı Erich Fenninger de protestonun tesadüfen İçişleri Bakanlığı önünde yapılmadığını, yardıma muhtaç, emniyetli bir liman arayan insanlara yönelik olumsuz yasa ve uygulamaların merkezinin İçişleri Bakanlığı olduğunu vurguladı. Fenninger, Afganistan’ın hiçbir şekilde güvenli bir yer olmadığını, 2017’de 10 bine yakın insanın iç savaş ve saldırılardan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

'Bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz'

Afganistan’da iç göçün yanı sıra her gün çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Fenninger, "Bu hükümet kendi vatandaşlarına Afganistan’da ölüm tehlikesinin en üst seviyede olduğu gerekçesiyle seyahat uyarısında bulunurken, Afgan göçmenleri geri göndermek istiyor. Biz sınır dışı edilmenin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Gösteride, Afganistan’da bu yıl meydana gelen saldırılar ve yaşamını yitiren insanların sayıları ile Avusturya'da iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvuruları kabul edilmemiş insanların hikayeleri okundu.