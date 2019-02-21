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Avusturya'da "AB'nin Geleceği ve Batı Balkanlar" Toplantısı

Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani: - "Avrupa Birliği'nin geleceği, Batı Balkanlar Birliğin parçası olmadan tamamlanamaz" - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak: - "AB'nin genişlemesi konusunun, hem Brüksel’in hem de diğer üye ülkelerin ana gündeminde üst sıralarda olmasını umut ediyoruz"

21 Şubat 2019 Perşembe 22:33
Avusturya'da "AB'nin Geleceği ve Batı Balkanlar" Toplantısı

VİYANA (AA) - Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğinin, Batı Balkanlar Birliğin parçası olmadan tamamlanamayacağını belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Avrupa Birliği'nin (AB) Geleceği, Batı Balkanların Bakış Açısı" başlıklı toplantıya, Balkan ülkelerinin Birliğe üyelik talepleri damgasını vurdu.

Toplantıya, Avusturya AB Bakanı Gernot Blümel, Romanya Dışişleri Bakanlığı AB İlişkileri Genel Sekreteri Victor Micula, Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sokol Dedja, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, Kosova AB Uyum Bakanı Dhurata Hoca, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Devlet Sekreteri Zoran Jankoviç, Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani ve Sırbistan AB Uyum Bakanı Jadranka Joksimoviç katıldı.

Birliğin geleceği ve karşılaştığı sorunlara ilişkin muhtemel üye ülkelerin yaklaşımlarının ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avusturya AB Bakanı Blümel, Brexit gibi çeşitli meselelerle yüzleşen AB'nin geleceğine ilişkin Batı Balkan ülkelerinin yaklaşımlarının önemli olduğunu kaydederek, Avusturya'nın Batı Balkan ülkelerini AB yolunda desteklediğini anımsattı.

Blümel, AB'nin Batı Balkan ülkelerinin katılımıyla tamamlanacağının altını çizerek, Birliğin uluslararası alanda etkinliğinin sağlanması için tek ses olması ve AB değerlerinden taviz verilmemesi konusunda katılımcıların fikir birliği gösterdiğini aktardı.

AB'nin genişlemesinin gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdüreceğine işaret eden Blümel, toplantıya katılan ülkelerin kısa sürede AB üyeliği yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Romanya Dışişleri Bakanlığı AB İlişkileri Genel Sekreteri Victor Micula da AB Dönem Başkanlığını sürdüren ülkesinin öncelikli gündem konularının başında, Batı Balkan ülkelerini AB'ye yakınlaştırmanın geldiğini söyledi.

- "AB'nin geleceği Batı Balkanlarla tamamlanır"

Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani de Batı Balkanların coğrafi, kültürel ve siyasi olarak Avrupa'ya ait olduğunun altını çizerek, "Avrupa Birliği'nin geleceği Batı Balkanlar birliğin parçası olmadan tamamlanamaz." ifadesini kullandı.

Osmani, Makedonya'nın Yunanistan ile isim konusuna ilişkin sağladığı anlaşmayla, 30. üye olarak NATO'ya dahil olmasıyla ve önemli reformları hayata geçirmesiyle AB yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayarak, ülkesinin bu yıl içinde AB'ye üyelik görüşmelerinin başlaması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

- "AB Balkanlar'da daha görünür olmalı"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak da AB'nin etkinliği ve güvenirliğinin, Balkanlar'da AB vizyonu ve ruhunu güçlendirmekle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Crnadak, güçlü bir AB'nin, Batı Balkan ülkeleri için büyük önem arz ettiğini, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında Balkanlara yoğunlaşan güçlü ve adil bir AB'nin önem taşıdığını vurguladı.

Bosna Hersek'in bu yıl resmen AB üyeliğine aday ülke olarak kabul edilmesini beklediklerini dile getiren Crnadak, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte AB'nin genişlemesi konusunun, hem Brüksel'in hem de diğer üye ülkelerin ana gündeminde üst sıralarda olmasını umut ediyoruz. AB'nin bölgede daha görünür olmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:33
  1. "AB’nin Geleceği ve Batı Balkanlar"
  2. Bujan Osmani
  3. İgor Crnadak

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