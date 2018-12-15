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Avusturya’da 50 bin kişi hükümeti protesto etti

Viyana’da 50 binin üzerinde gösterici, aşırı sağcı hükümetin Müslüman ve göçmen karşıtı politikaları ile çalışanların sosyal haklarını kısıtlayıcı politikalarına tepki gösterdi

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:35
Avusturya’da 50 bin kişi hükümeti protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya’nın birçok eyaletinden başkent Viyana’ya gelen yaklaşık 50 bin kişi, iktidarda bir yılını dolduran aşırı sağcı koalisyonun Müslüman, göçmen karşıtı politikalarının yanı sıra işçilerin özlük haklarını kısıtlayan kararlarını protesto etti.

Viyana’daki Westbahnhof tren garı önünde toplanan göstericiler, "Hükümet bu ülke için utanç”, “Aşırı sağcı hükümete hayır” ve “Nazilere hayır” yazılı pankartlar açtı.

Gösteride, anaokullarında getirilen başörtüsü yasağının ilkokullarda da uygulanması için yasa hazırlığı içindeki hükümete tepki gösteren ırkçılık karşıtı Linkswende grubunun, Türkçe “Başörtüsü yasağı ırkçılıktır” yazılı pankartı dikkati çekti.

Irkçılık ve ayrımcılık karşıtı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çeşitli işçi sendikalarının da destek verdiği gösteride, hükümet karşıtı sloganlar atan eylemciler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapattı.

Göstericiler, Hofburg Sarayı içindeki Kahramanlar Meydanı'na yürüdü.

Meydanda yapılan konuşmalarda, hükümetin bir yıl içerisinde toplumu kutuplaştırıcı yasaları hayata geçirdiği, zenginlerin yanında yer alarak işçi sınıfı ve gelir düzeyi düşük vatandaşların sosyal haklarını kısıtladığı vurgulandı.

Müslüman, göçmen ve mültecilerin hükümet tarafından ülkede yaşanan her sorunun sorumlusu gösterilmesine tepki gösteren eylemciler, son zamanlarda artan mültecilerin sınır dışı edilmelerinin durdurulmasını istedi.

Gösteride konuşan Öğrenci Birliği Sözcüsü Adrian Stiftung, hükümetin eğitim sisteminde yaptığı değişikliklerin çağdışı olduğunu, özgür eğitim sisteminin baltalandığını söyledi.

Stiftung, mültecilerin sınır dışı edilmelerine de değinerek, özellikle okula giden mülteci çocukların savaş ve çatışmaların sürdüğü Afganistan gibi ülkelere geri gönderildiğini ifade etti.

Birçok çocuğun aileleri olmaksızın Avusturya’ya geldiğini, Almanca öğrenerek okullara başladığını belirten Stiftung, "4 yıldır Avusturya’da yaşayan ve liseye giden bir mülteci çocuk, yetkililer tarafından iltica başvurusu kabul edilmediği için göz göre göre ölüme yollanıyor. Bu kabul edilemez politikalara son verilmelidir." diye konuştu.

- "Hepimiz Ali’yiz"

Öte yandan eylemde, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı kanadı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ), sosyal medya üzerinden “Ali" ve "Mustafa” gibi Türk ve Müslüman isimlerini kullanarak ırkçı paylaşımlarda bulunmasına tepki gösterildi.

Fes giyen bazı protestocular, “Hepimiz Ali’yiz” yazılı pankartların yanı sıra büyük bir fes maketi taşıdı.

Gösteriye katılan aktivist Hakan Gördü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce aşırı sağcı hükümetin Türkleri ve Müslümanları "Avusturya’nın sosyal sistemini yasa dışı yollarla sömüren insanlar" olarak göstermeye çalıştığını, bunun gerçek dışı ve ırkçı bir tutum olduğunu göstermek üzere yürüyüşe katıldıklarını ifade etti.

Gördü, "Avusturya toplumuyla büyük bir dayanışma içinde bu ırkçılığın son bulması için burada bulunuyoruz. Bu aşırı sağcı hükümete ve bu ırkçılığa karşı yürüyüşte bulunuyoruz." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemeleri aldığı gösteride, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:35
  1. “Başörtüsü yasağı ırkçılıktır”
  2. “Hepimiz Ali’yiz”
  3. Avusturya’da on binler aşırı sağcı hükümeti protesto etti
  4. Viyana

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