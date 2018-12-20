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Avusturya’da 2018 son 251 yılın en sıcağı oldu

Meteoroloji ve Jeodinamik Merkez Enstitüsü 2018'in, ölçümlerin yapıldığı 251 yıldaki en sıcak yıl olduğunu açıkladı

20 Aralık 2018 Perşembe 22:57
Avusturya’da 2018 son 251 yılın en sıcağı oldu

VİYANA (AA) - Avusturya Meteoroloji ve Jeodinamik Merkez Enstitüsü (ZAMG), 2018'in, ölçümlerin yapıldığı 251 yıldaki en sıcak sene olduğunu duyurdu.

ZAMG’dan yapılan yazılı açıklamada, 2018'deki ortalama sıcaklığın 251 yılın ortalamasından 1,8 santigrat daha yüksek olduğu belirtildi.

Avusturya’nın 251 yıldaki sıcaklık seviyesinin özellikle 1994’den itibaren ciddi oranda artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 2014’te uzun vadeli ortalamadan 1,7 derece fazla olan sıcaklığın 2018’de bunu da aşarak rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede bu yıl sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıktığı günlerin, ortalama bir yıla oranla iki katı fazla olduğu vurgulanan açıklamada, 2018’de 127 yaz gününün yaşandığına, bu sayının Avusturya tarihinde ulaşılan en yüksek seviye olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca yağış oranının genel anlamda yüksek olduğu ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla yağışın yer yer yüzde 40'a varan oranlarda azaldığı belirtildi.

Yüksek sıcaklık nedeniyle yağış oranlarında dengesizlik yaşandığı köydedilen açıklamada, kimi bölgelerde çok kısa süreli yoğun yağışların sellere yol açtığı bildirildi.

Polonya'nın Katoviçe kentinde geçen cumartesi sona eren 24. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için atılması gereken adımlara dair mutabakat sağlanmıştı.

İklim değişikliği tehlikesine karşı çevresel ve sosyo-ekonomik direncin güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutmayı amaçlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelimi teşvik eden anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:57
  1. Avusturya’da 2018 son 251 yılın en sıcak yılı oldu
  2. Viyana

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