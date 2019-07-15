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Avusturya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi- Büyükelçi Ümit Yardım:- "Hepimizde bu mücadelenin devamı için siyasi irade, milli direniş, dayanışma ve birlik mevcuttur. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş, dayanışma ve demokrasisine sahip çıkma ruhu canlıdır, yaşamaktadır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:28
Avusturya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

VİYANA (AA) - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Hepimizde bu mücadelenin devamı için siyasi irade, milli direniş, dayanışma ve birlik mevcuttur. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş, dayanışma ve demokrasisine sahip çıkma ruhu canlıdır, yaşamaktadır." dedi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Büyükelçi Yardım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak etmek, hayatlarını feda eden şehitlerin yanı sıra kahraman gazileri anmak, Türk milletinin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yardım, "Ülkemize, milletimize, birliğimize, bütünlüğümüze ve demokrasimize karşı açılmış bu savaş, aynı zamanda yabancı güçlerin hizmetindeki işbirlikçilerle, demokrasisine, vatanına, milletine ve bayrağına ölüm pahasına sahip çıkan vatandaşlarımız ve yurtsever görevlilerimiz arasında yaşanmış, bu onurlu mücadelede 251 vatan evladı şehadete ulaşmış, binlercesi de gazilik mertebesine erişmiştir." ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün on yıllar boyunca ülkenin en önemli kurum ve kuruluşlarına sızan, kanser gibi yayılan zehirli bir yapı olduğunu belirten Yardım, FETÖ'nün ülkeyi ve devletin önemli kurumlarını içten kuşatarak kendi emellerine alet etmeyi hedeflediğini anlattı.

- "FETÖ, DEAŞ'tan farklı değildir"

Yardım, FETÖ mensubu vatan hainlerinin anayasal düzene karşı başlattığı darbe girişiminin Türk milletinin gücü, cesareti ve demokrasiye bağlılığı karşısında hezimete uğradığını kaydederek, "FETÖ, kendisine biat etmeyenleri kafir ilan eden DEAŞ’tan farklı değildir." dedi.

İnsani yardım, eğitim gibi çeşitli maskelere bürünen terör örgütünün yalnız Türkiye için değil, bütün insanlık için tehdit olduğuna dikkati çeken Yardım, bu tehdidi fark eden birçok ülkenin FETÖ'nün faaliyetlerine son verdiğini, Türkiye’nin bu konuda iş birliği yapmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

- "FETÖ'ye kucak açanlar bunun zararını görecektir"

Yardım, darbecilerin Batılı ülkelere yaptığı iltica başvurularının olumlu sonuçlanması ve FETÖ yapılarının hala bu ülkelerde faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "FETÖ’ye kucak açmayı Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler bunun zararını göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ mensubu teröristlerin Türk adaletinden kaçamayacağına dikkati çeken Yardım, FETÖ'yle mücadelenin uzun soluklu, kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Yardım, "Hepimizde bu mücadelenin devamı için siyasi irade, milli direniş, dayanışma ve birlik mevcuttur. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş, dayanışma ve demokrasisine sahip çıkma ruhu canlıdır, yaşamaktadır." şeklinde konuştu.

Törene Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün ve çok sayıda davetli katıldı.

Viyana Büyükelçiliğinin yanı sıra Türkiye’nin Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında da anma törenleri düzenlendi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:28
  1. "FETÖ DEAŞ'tan farklı değildir"
  2. Avusturya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. FETÖ
  4. Ümit Yardım
  5. Viyana

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