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Avusturya suç işleyen Suriyeli mültecileri sınır dışı edecek

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl:- "Suriye ile iade anlaşması yapacağız, bu etkili olacak"

17 Ocak 2019 Perşembe 17:16
Avusturya suç işleyen Suriyeli mültecileri sınır dışı edecek

VİYANA (AA) - Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, ağır suç işleyen Suriyeli mültecileri iç savaşın sürdüğü ülkelerine geri göndermek için Suriye rejimi ile iade anlaşması yapacaklarını açıkladı.

Kronen gazetesine konuşan Kickl, iltica başvuruları reddedilmiş kişilerin sınır dışı edilmeleri ve suça bulaşmış mültecilerin iltica başvurularının reddedilerek geldikleri ülkelere gönderilmeleri yönünde ağırlaştırılması planlanan iltica yasasına ilişkin detayları aktardı.

Kickl, ülkede geçen yıl yaşanan suç olaylarında yabancı faillerin oranının artış gösterdiğini ileri sürerek, hükümet olarak olumsuz gelişmeler karşısında acil önlemler alacaklarını söyledi.

İltica başvurusu reddedilmiş ya da büyük suç işlemiş Suriyelilerin, iç savaşın sürdüğü ülkelerine gönderileceğini ifade eden Kickl, "Suriye ile iade anlaşması yapacağız, bu etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Kickl, söz konusu anlaşmanın yapılmasının zaman alabileceğini, bu nedenle Suriyelilerin üçüncü bir ülkeye de sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Şiddete meyilli ve suç işleyen mültecilerin sınır dışı edilememeleri durumunda, bir geçiş noktasında tutulacaklarını belirten Kickl, "Söz konusu kişileri belirli bir yerde tutacağız. Örneğin havalimanı yakınlarında bir geçiş bölgesi olabilir. Bu kişiler için yalnız bir seçenek olacak, ülkelerine geri dönmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanı Kickl, dün iltica yasasının ağırlaştırılacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, küçük büyük fark etmeksizin suç işleyen kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması yönünde çalışıldığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:16
  1. Avusturya suç işleyen Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderecek
  2. Herbert Kickl
  3. suriyeli mülteciler

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