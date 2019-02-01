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Avusturya İslam Cemaatinden Eğitim Bakanlığına tepki

Ülkede yarıyıl tatili öncesi dağıtılan karnelerde seçmeli İslam dersi ibaresi yerine Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGGÖ’nün yer alması tepkilere neden oldu

01 Şubat 2019 Cuma 13:13
Avusturya İslam Cemaatinden Eğitim Bakanlığına tepki

VİYANA (AA) - Avusturya’da yarıyıl tatili öncesi dağıtılan karnelerde, seçmeli din dersinin bulunduğu kısımda İslam yerine İGGÖ (Avusturya İslam Cemaati) ifadesinin yer alması, ülkedeki Müslümanların resmi temsilcisi olan İslam Cemaatinin tepkisine neden oldu.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı tesadüfen öğrendiklerini, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlardan konuya ilişkin her hangi bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını söyledi.

Vural, yapılan değişikliği şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ederek, böyle bir uygulamaya anlam veremediklerini dile getirdi.

"Burada söz konusu olan din dersi, o dini temsil eden kurum ya da kuruluş ele alınmıyor, ele alınan din, o dinin adı da İslam. Doğal olarak din dersi bölümünde İslam yazmalıdır. Müslümanları temsil eden kurumun kısaltması olan İGGÖ yazmamalıdır." diyen Vural, diğer dini cemaatlere yönelik böyle bir düzenlemenin bulunmadığına dikkati çekti.

Vural, "Yahudilik yerine buradaki Yahudi cemaatinin AYC kısaltması kullanılmamakta hakeza, Protestanlar ya da farklı dini gruplara yönelikte benzer bir uygulama da söz konusu değil." dedi.

Bakanlığa konunun aydınlatılması için yazı yazdıklarını ifade eden Vural, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artış gösterdiği ülkede aşırı sağcı koalisyonun iktidara gelmesiyle başta Müslümanlar olmak üzere yabancı ve göçmenlere ilişkin sert uygulamalar yürürlüğe girmiş, son olarak anaokullarında başörtüsü yasağı getiren hükümet, ilkokullara yönelikte başörtüsü yasağını hayata geçirmeyi hedefliyor.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 13:13
  1. Avusturya İslam Cemaatinden eğimim bakanlığına İslam dersi tepksi
  2. İGGÖ
  3. Ümit Vural
  4. Viyana

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