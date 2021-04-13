Avusturya İslam Cemaati kapatılan camiyi yeniden açacak

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), 2 Kasım 2020 tarihindeki terör saldırıları sonrasında cami tüzel kişiliğini kaldırarak kapattığı bir caminin yeniden açılmasına karar verdi.

Viyana’daki terör saldırısı sonrasında, güvenlik güçlerinin saldırı ile doğrudan bağlantılı bulduğu cami, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) tarafından cami statüsünün kaldırılması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

IGGÖ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, kurum içinde oluşturulan tahkim kurulunun, cami ile ilgili olarak güvenlik güçlerince iddia edilen suçlamaları belgeleyen bir kanıt sunulamadığı, dolayısıyla kapatma kararının iptal edildiği bildirildi.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Başkanı Vural kurum tahkim kurulu kararı üzerine yaptığı açıklamada, camiin kapatılmasına yol açan iddialarda ortaya konulan tehlikenin mevcut olmadığının tespit edildiğini, kapatılmaya gerekçe olan iddiaların geçerli olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Sırf suçlama yapıldı diye camilerin kapatılamayacağını belirten Başkan Vural buna rağmen, söz konusu caminin böyle bir suçlama ile karşı karşıya gelmesinin sebeplerinin de araştırılacağını söyledi. “Cami yönetim kurulunun kendilerine yaptığımız bu tavsiyeyi kabul etmesi bizi sevindirdi.” diyen Vural, caminin tüzel kişiliğinin yeniden tesis edileceğini bildirdi.