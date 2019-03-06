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Avusturya DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri almayacak

Başbakan Sebastian Kurz:"Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak" - İçişleri Bakanı Herbert Kickl:"Bu yasa ile DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine yardımcı olunması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağız"

06 Mart 2019 Çarşamba 17:42
Avusturya DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri almayacak

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde son günlerde tartışmalara yol açan, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ'lıların ülkelerine dönmeleri ya da onlara çeşitli yardımların yapılması konusuna ilişkin, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, ülke dışında yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü yardım ve desteğe ihtiyaç duyan Avusturyalılara yönelik hayata geçirilmek istenen "Konsolosluk Hizmet Yasası"nın kabinede görüşülerek karara bağlandığını açıkladı.

Başbakan Kurz, Avrupa kökenli DEAŞ'lılara yardım edilmesi ve onların dönmelerine olanak sunulması yönündeki tartışmalar çerçevesinde, konsolosluk yasa tasarısına yeni bir maddenin eklendiğini belirterek, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." bilgisini paylaştı.

Kurz, Avusturya'yı cinayet işlemek, farklı düşünenlere yönelik saldırıda bulunmak üzere terk eden kişilerin Avusturya'nın yardımını talep etme haklarının olmadığını dile getirdi.

- "DEAŞ'lı teröristler Avusturya'ya dönmeyecek"

İçişleri Bakanı Herbert Kickl de Konsolosluk Hizmet Yasası kapsamında teröre bulaşmış kişilere yardım yapılmaması yönündeki kararın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yasa ile DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine yardımcı olunması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Sanırım bu 'patlamaya hazır zaman ayarlı bombalar'ın dönmelerine müsaade etmiş olsaydık, bu durumu ileride kimseye açıklayamazdık." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ'lıların teslim alınması çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:42
  1. Avusturya DEAŞ’a katılan vatandaşlarını geri almayacak
  2. Herbert Kickl
  3. Sebastian Kurz

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