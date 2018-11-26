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Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açan şahıslar tutuklandı

- Ankara'da, Avusturya Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:18
Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açan şahıslar tutuklandı

Ankara'da, Avusturya Büyükelçiliğinin bulunduğu bulvarda havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 25 Ekim'de Avusturya'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Ankara Büyükelçiliği binası önünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:18
  1. Ankara
  2. Avusturya
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