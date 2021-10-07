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Avrupa Avusturya Başbakanı Kurz’a şok! Rüşvet ve yolsuzluktan soruşturma başlatıldı
Avrupa

Avusturya Başbakanı Kurz’a şok! Rüşvet ve yolsuzluktan soruşturma başlatıldı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve yakın çalışma arkadaşları hakkında rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 00:18:00 -
Avusturya Başbakanı Kurz’a şok! Rüşvet ve yolsuzluktan soruşturma başlatıldı

Aralarında Başbakan Kurz'un da bulunduğu 10'a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddialara yer verildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve halkı yanıltma gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, ülkede en çok reklam alan Österreich gazetesinin iki yöneticisinin de isminin yer aldığı belirtiliyor

 

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