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Avusturya başbakanı cami kapatmakla tehdit etti

Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı etkinlik Avusturya'da gündeme oturdu.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:34
Avusturya başbakanı cami kapatmakla tehdit etti

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giyen çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.

Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların yerde yattıkları ve üzerilerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.

Bu görüntüler Avusturya'da tepkiye yol açtı, Avusturya Başbakanı cami kapatma tehdidi savurdu.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

TEHDİT SAVURDU

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:34
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  6. Sebastian Kurz

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