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Avustralya’ya yaklaşan kasırga nedeniyle bazı plajlar kapatıldı

19 Şubat 2019 Salı 05:00
Avustralya’ya yaklaşan kasırga nedeniyle bazı plajlar kapatıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’ya Mercan Denizi üzerinden gelen ve Queensland eyaletindeki sahilleri etkilemeye başlayan Oma kasırgası nedeniyle Surfers Paradise bölgesindeki plajların kapatıldığı bildirildi.

Gold Coast Cankurtaran Servisinden yapılan açıklamaya göre, Oma kasırgasının etkisiyle yüksek gelgitler ve denizlerdeki aşırı kabarmaların tehlike oluşturacağı gerekçesiyle ilk etapta turistik Surfers Paradise bölgesindeki 11 plaj kullanıma kapatıldı.

Yetkililer ayrıca bölgede balık tutma, botla açılma ve yüzmenin de tehlikeli olabileceğini, kasırganın etkiyle dalgaların 3 metreye kadar ulaşabileceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Queensland'de meteoroloji uzmanı Lachlan Stoney, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bölgede sörf yapmanın da tehlikeli olacağına dikkati çekerek, "Kıyı erozyonuna neden olacak büyük dalga yükselişlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Kasırgaya karşı hazıklıklar tamamlandı

Gold Coast Belediye Başkanı Tom Tate, kasırganın muhtemel etkilerine karşı iyi hazırlandıklarını belirterek, "Denizin kabarmasına karşı önlem için okyanusun kenarına biraz kum (torbaları) koyacağız. Şantiyeler şu anda herhangi bir kabarmayla mücadele için hazırlanıyor. Deniz duvarının sağlamlığıyla ilgili endişe yok." şeklinde konuştu.

Cumartesi günü üçüncü kategoriye yükseltilen Oma kasırgası, Mercan Denizi üzerinden Avustralya'ya doğru ilerlerken, bölgede hafta sonuna doğru daha fazla plajın kullanıma kapatılacağı belirtiliyor.

Avustralya kıyılarındaki etkisini şimdiden hissettirmeye başlayan kasırganın, Queensland eyaletinin Gold Coast kenti sahillerinde yarından itibaren hafta sonuna kadar güçlü bir şekilde etkili olması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 05:00
  1. Avustralya
  2. Oma Kasırgası
  3. plajlar kapatıldı
  4. Queensland
  5. Surfers Paradise

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