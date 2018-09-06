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Avustralya'ya 430 milyon dolarlık 'Alman savunması'

Avustralya Savunma Kuvvetlerinin yaşlanan araçlarını değiştirmek için başlattığı Land 121 Programının Faz 5B kapsamında Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'den 430 milyon avro değerinde binden fazla kamyon ve görev modülü satın alacak.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:28
Avustralya'ya 430 milyon dolarlık 'Alman savunması'

Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Avustralya Savunma Kuvvetlerine 430 milyon avro değerinde binden fazla kamyon ve görev modülü satacak.

Rheinmetall’den yapılan açıklamada, yeni siparişin ek sipariş olarak Avustralya Savunma Kuvvetlerinin yaşlanan araçlarını değiştirmek için başlattığı Land 121 Programının Faz 5B kapsamında alındığı belirtildi.

Kamyonların teslimi 2019’da başlayacak ve 2024’e kadar tamamlanacak.

KADEMELİ OLARAK YENİLENİYOR

Avustralya, daha önce Rheinmetall’e değeri 1,2 milyar avro olan 2 bin 500 adet kamyon siparişi vermişti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, Land 121 Programı kapsamında, bakımı güçleşen ve ekonomik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü araçları, kademeli olarak yenileriyle değiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall’in üst düzey yöneticisi (CEO) Armin Papperger, eski siparişler üzerine ek sipariş almanın kendileri için büyük stratejik önem taşıdığını belirterek, bu ek siparişlerin diğer uluslararası projeler için mükemmel bir referans olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:28
  1. Rheinmetall
  2. Avustralya Savunma Kuvvetleri
  3. Land 121 Programı
  4. Rheinmetall’in üst düzey yöneticisi (CEO) Armin Papperger

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