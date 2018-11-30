Avustralya'nın Victoria eyaletinde Türk bakanın görevi belli oldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yerel seçimlerden zaferle çıkan İşçi Partisi lideri ve Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yeni kabinesinde Türk kökenli milletvekili Adem Kubilay Somyürek'i Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanlığına getirdi.

Geçen hafta sonundaki Victoria eyalet seçimlerinden zaferle çıkan Andrews, yeni kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Kabinede görev alacak 22 bakanın yarısının kadın olduğunu belirten Eyalet Başbakan Andrews, Türk kökenli milletvekili Adem Kubilay Somyürek'i Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanlığına getirdiğini duyurdu.

Adem Somyürek'i "iyi arkadaşı" olarak tanımlayan Andrews, "Adem'e kabinede tekrar görev vermekten büyük memnuniyet duyuyorum ve harika bir iş çıkacak." ifadelerini kullandı.

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Victoria eyalet hükümetinde Aralık 2014'te Küçük İşletmeler ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Adem Kubilay Somyürek, personeline gözdağı verdiği iddiasıyla 25 Mayıs 2015'te görevinden alınmıştı.

Somyürek, o tarihte yaptığı açıklamada, suçlamaların "tamamen asılsız ve gerçek dışı" olduğunu belirtmiş, "Suçlamaları duyar duymaz anında soruşturma istedim. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı. Bu soruşturmayı, kendimi aklama fırsatı olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

O tarihte, Adem Somyürek'in bakanlıktan uzaklaştırılması, siyasi çevreler tarafından İşçi Partisindeki hizip çatışmalarının sonucuna bağlanmıştı.

Somyürek'in kabineye dönmesi ve Yerel Yönetimler Bakanlığının yanı sıra görevden alındığı sırada yürüttüğü Küçük İşletmeler Bakanlığını tekrar devralması tecrübeli isme iadeiitibar olarak değerlendirildi.

Victoria Parlamentosuna 2002 seçimlerinde İşçi Partisinden Dandenong milletvekili olarak seçilen 1967 İzmir doğumlu Kubilay Somyürek, evli ve 2 çocuk babası.