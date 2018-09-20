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Avustralya'nın Queensland eyaletinde köpek balığı kadına saldırdı

Queensland eyaletindeki Whitsundays Adası yakınında uğradığı köpek balığı saldırısında bacağından ağır yaralanan 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:24
Avustralya'nın Queensland eyaletinde köpek balığı kadına saldırdı

Queensland Ambulans Servisi (QAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ismi verilmeyen ancak Tazmanya eyaletinden olduğu belirtilen kadın, adanın Cid Limanı bölgesinde yüzdüğü sırada bir köpek balığının saldırısına uğradı.

Sağ bacağını üst kısmından ağır yara alan kadına ilk müdahale yakındaki bir yatta bulunan acil servis görevlisi Dr. John Hadok tarafından yapıldı.

Daha sonra ambulans helikopterle Mackay hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun hala kritik olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QAS Mackay Bölgesi Operasyon Müdürü Tracey Eastwick, yaralı kadının, hemen müdahale görmesinden dolayı çok şanslı olduğunu kaydetti.

Eastwick, "İyi ki olay yerinde bir doktor varmış. Dr. John Hadok acil servis doktorudur. Ciddi kan kaybının stabilize edilmesini ve hastanın acil müdahale ihtiyaçlarını giderdi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:24
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