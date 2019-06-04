Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
04 Haziran 2019 Salı 14:36
Avustralya’nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
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