Avustralya’nın İspanya Büyükelçiliğinde bomba alarmı Avustralya’nın İspanya Büyükelçiliğine bomba tehdidi yapılması üzerine Büyükelçiliğin bulunduğu gökdelen tahliye edildi.

Avustralya’nın İspanya Büyükelçiliğine bomba tehdidi yapılması üzerine Büyükelçiliğin bulunduğu gökdelen tahliye edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Torre Espacio gökdeleni bomba tehdidi üzerine tahliye edildi. Polis, gökdelende bulunan Avustralya Büyükelçiliğini bombalama tehdidi yapıldığını ve binanın tamamen boşaltıldığını açıkladı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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