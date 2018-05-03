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Avustralya'nın en büyük bankasında veri skandalı

Avustralya'nın en büyük bankası olan Avustralya Halk Bankası, 20 milyona yakın müşteri hesabının mali kayıtlarını kaybettiğini itiraf etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:25
Avustralya'nın en büyük bankasında veri skandalı

2016'da yaşanan ve Avustralya nüfusunun yarısını etkileyen skandal, internet sitesi BuzzFeed'de yayınlanmasının ardından hızla yayıldı. Bankanın Perakende Bankacılık Hizmetleri Yöneticisi Angus Sullivan, iddiaları ve sorumluluğu kabul etti.

Yapılan açıklamada, 2000'den 2016'nın başına kadar kayıtlı olan müşteri adlarını, adreslerini, hesap numaralarını ve müşteri hesap bildirimlerini içeren manyetik bantların imha edilecekken kaybolduğu ancak durumun gizlendiği itiraf edildi. 

BuzzFeed'de ise, manyetik bantların imha için taşındığı sırada düşürüldüğü iddiası yer alıyor.

Banka, verilerin "hesap sahtekarlığını etkinleştirebilecek" şifreler, PIN'ler veya diğer bilgileri içermediğini belirterek, söz konusu 19,8 milyon müşteri hesabının takip edildiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:25
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