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Avustralyalı ve Çinli sporcular arasında podyum tartışması

Avustralyalı yüzücü Mack Horton "sahtekar dopingci" dediği Çinli yüzücü Sun Yang ile podyuma çıkmadı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
Avustralyalı ve Çinli sporcular arasında podyum tartışması

MELBOURNE/PEKİN (AA) - Dünya Yüzme Şampiyonası’nda üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu olan Çinli yüzücü Sun Yang’a "sahtekar dopingci" diyen ve şampiyonada ikinci olan Avustralyalı yüzücü Mack Horton, madalya töreninde rakibini, podyuma çıkmayarak protesto etti.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın erkekler 400 metre serbest kısmında, Çinli yüzücü Sun Yang, Avustralyalı rakibi Mack Horton’u geride bırakarak üst üste dördüncü kez altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Çinli yüzücü Sun Yang'ın 2014'te doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay spordan men edilmesinin ardından Yang’a "sahtekar dopingci" diyen Avustralyalı yüzücü Mack Horton, madalya töreninde podyuma çıkmayarak durumu protesto etti.

2016 Rio Olimpiyatları sırasında yüzüne kasıtlı olarak su sıçratmakla suçladığı Yang ile el sıkışmayan ve aynı karede yer almamak için ikincilik basamağına çıkmayan Horton, "Onu görmezden geldim, uyuşturucu sahtekarlarına zamanım da saygım da yok." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı rakibinin davranışı hakkında konuşan Yang ise "Bana saygısızlık yapması önemli değil ama Çin’e saygısızlık yapması üzücü. Hepimiz ülkelerimizi temsil ediyoruz. Podyuma çıkmalısınız, benim ülkem Çin'e, kendi ülkeniz Avustralya'ya ve seyircilere saygı göstermelisiniz." dedi.

Şampiyon yüzücü Yang, Çin Dopingle Mücadele Ajansı tarafından Mayıs 2014’te ülkesinin Hangzhou kentinde düzenlenen ulusal bir yarışmada alınan numunesinde dopinge rastlanması üzerine 3 ay spordan men edilmişti.

Yang ve Horton arasındaki gerginlik, Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 400 metre serbest yarışı öncesinde Horton'ın, Yang’ın ısınma bölümünde konsantrasyonunu bozmak için yüzüne su attığını iddia etmesiyle başlamıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
  1. Avustralya
  2. Çin
  3. doping
  4. Podyum

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