Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

yeniakit.com.tr Fraser Anning adlı İslam düşmanı cahil Avustralyalı senatör, “Müslüman göçmen sorununa nihai çözüm” için yaptığı konuşmada Müslümanlar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Bununla birlikte Avustralyalı başka bazı isimlerin duygu ve net tepkileri görüldü.

“TÜM MÜSLÜMANLAR TERÖRİST DEĞİLSE DE TÜM TERÖRİSTLER MÜSLÜMAN… DİNLERİ FELÇ EDİYOR”

Fraser Anning’in rezalet açıklamaları şu şekildeydi: “Şu an olduğumuz millet olarak kalmamız için, buraya gelenlerin asimile ve entegre edilmesi gerekmektedir. Etnik kültür, dil ve değerler açısından anaakım ekseriyete en benzer olanlar canı gönülden böyle etmelidir. Bununla birlikte tarihsel olarak, burada ve diğer Batı milletlerinde bulunup en az asimile ve entegre olduğu görülen bir göçmen grup Müslümanlardır. Dinin etkisi onu takip edenlerin sosyal gelişmesini felç etmektedir. Gelecek tüm Müslüman göçmenliğine son verecek nedenlerin hem zorlayıcı hem de açık olduğuna inanıyorum.”

“Bu ülkeye zaten gelmiş olan Müslümanların suç oranları, yardıma muhtaçlık ve terörizm açısından sicilleri herhangi bir göçmen grubun en kötüsüdür ve diğer herhangi bir göçmen grubun (sicilini) çok fazla şekilde aşmaktadır. Ve tüm Müslüman terörist değilse de kesinlikle bugünlerde tüm teröristler Müslümandır. Dolayısıyla, kim onlardan daha fazla buraya getirmek ister ki?... Geldikten 5 yıl sonra yardım alan tüm göçmenleri men etmeliyiz.”

AVUSTRALYALI DİĞER POLİTİKACI BU “KIYMETSİZ” ADAMIN ELİNİ SIKTIĞI İÇİN EVE GİDİP DUŞ ALMIŞ

Avustralyalı politikacının bu müstekreh konuşmasına Avustralya politika çevrelerinden de kınamalar geldi ve benzer söylemin Avustralya’da giderek yaygınlaştığı konusunda da uyarılarda bulundular.

Avustralya başbakanı Malcolm Turnbull, “O konuşmada nihai çözüm için yapılan referans dehşet verici. Biz onu kınıyoruz…” açıklamasında bulunurken senatör Derryn Hinch, “Kendimi bir Ku Klu Klan toplantısına kapatılmış hissettim. Senato protokolünü takip ettim, görev duygusuyla burada sıraya oturdum ve bu kıymetsiz adamla el sıkıştım. Kayda geçmesini istiyor ve diyorum ki, akabinde eve gittim ve kendimi yıkadım” ifadelerini kullandı.

İşçi Partisinden parlamento üyesi Anne Aly ise gözyaşlarını tutamadı. Anne Aly gözyaşlarını silerken, “Savaşmaktan yoruldum. Yoruldum. Nefrete karşı, kötülemeye karşı tekrar, tekrar ve tekrar karşı durmaktan yoruldum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yeniakit.com.tr