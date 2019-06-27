Avustralyalı öğrenciye Kuzey Kore’de ‘‘gözaltı’’ iddiası

MELBOURNE (AA) – Kuzey Kore’nin Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans öğrencisi olan 29 yaşındaki Avustralyalı Alek Sigley’in gözaltına alındığı ileri sürüldü.



Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, arkadaşları tarafından hafta başından itibaren kaybolduğu ve gözaltına alındığı ileri sürülen yüksek lisans öğrencisi Alek Sigley ile açıklamada bulundu.



Durumun acilen netleştirilmeye çalışıldığı vurgulanan bakanlık açıklamasında ‘‘Kuzey Kore'de gözaltına alındığı bildirilen Avustralyalı bir adamın ailesine" konsolosluk yardımı sağlandığı hatırlatılarak gizlilik yükümlülükleri gereğince daha fazla yorum yapılmayacağı belirtildi.



Akıcı bir şekilde Korece konuştuğu açıklanan Alek Sigley’in, geçen yıl Pyongyang'daki Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans yapmaya başladığı biliniyor.



Öte yandan Sigley’in durumu hakkında Güney Kore’deki Avustralya elçiliğinin Kuzey Koreli yetkilerle temasa geçtiğini aktaran Maliye Bakanı Mathias Cormann, ‘‘Bu aşamada söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok, bunun dışında uygun desteği sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore’de diplomatik varlığı sınırlı olan Avustralya’nın, Sigley’in durumunu netleştirmek için başlattığı girişimleri İsveç elçiliği üzerinden sürdürdüğü kaydedildi.





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