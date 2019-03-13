0553 313 94 23

Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

Vatikan’ın eski maliye bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell, çocuk tacizinden yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilerek cezaevine girdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

Vatikan’ın eski maliye bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell, çocuk tacizinden yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilerek cezaevine girdi.


Papaya en yakın 3 isimden biri olan ve Vatikan’ın eski Maliye bakanı Kardinal George Pell, 20 yıl önce Avustralya’nın Melbourne başpiskoposuyken iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum oldu.


Avustralya’nın Victoria Eyalet Mahkemesi yargıcı Peter Kidd, Kardinal George Pell’in, 3 yıl 8 ay sonra 2022 yılı Ekim ayından itibaren şartlı tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi. Yargıç Peter Kidd, yargılama ile ilgili yaptığı açıklamada, George Pell’in iki çocuğa yönelik tacizin resmi dini kıyafetle sert ve zorla cinsel saldırı şeklinde gerçekleştiğini belirterek, "Kardinal Pell yargılanma süresince ‘şaşırtıcı kibir’ ile hareket ederek masum olduğunu söyledi. Asla pişmanlık göstermedi" dedi.


Jüri tarafından St Patricks Katedrali korosunda yer alan 13 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunarak 27 Şubat’ta tutuklanan Kardinal George Pell, mahkemenin vereceği kararı bekliyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş ‘Bana iftira atıldı’ diyor, sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır"
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    2. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    3. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    4. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    5. Park halindeki tırların akülerini..
    6. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    7. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    8. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    9. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    10. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    11. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    12. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    13. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    14. Yazar Burcu Bahar, minik..
    15. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    16. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    17. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    18. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    19. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    20. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    21. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    22. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    24. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    27. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    28. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    29. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    30. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!