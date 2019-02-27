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Avustralyalı çocuk tacizcisi Kardinal hapiste

Kardinal George Pell çocuk tacizi suçlamasıyla hapishaneye gönderilirken avukatı suçu hafif bir cinsel taciz olarak niteledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
Avustralyalı çocuk tacizcisi Kardinal hapiste

Kardinal George Pell çocuk tacizi suçlamasıyla hapishaneye gönderilirken avukatı suçu hafif bir cinsel taciz olarak niteledi. George Pell’in tutuklu yargılanmasına karar veren hakim suçun ahlaksız bir davranış olduğunu söyledi.


Bir zamanlar Papa’nın en güvendiği ve övgüsüne mazhar olan Avustralyalı Kardinal George Pell, 13 yaşındaki 2 çocuğa cinsel tacizden bugün çıktığı mahkemece 13 Mart’ta verilecek cezasını beklemek üzere hapishaneye gönderildi. Pell’in kefaletle serbest bırakılması isteğinden vazgeçen Avukatı Robert Richter, Kardinal’ın önceden planlanmamış hafif bir suç işlediğini söyledi. Yargıç Peter Kidd’in, "Uzaklaştırın şunu lütfen" demesi dikkat çekti.


Bugün Melbourne bölge mahkemesinde, Kardinal George Pell’e alt seviyede ceza verilmesi için Kardinalin hukuk takımının yanı sıra, karakter referansında bulunanlar arasında Avustralya’nın eski başbakanlarından John Howard’ın da bulunduğuna dikkat çekildi.


Başyargıç Peter Kidd, Pell’in davranışının utanmaz, alçakça bir suç ve şoke edici bir hareket olduğunu belirterek bu isteği reddetti. Peter Kidd "Onun kafasında cezasız kalma hissi vardı. Başka türlü bundan nasılkurtulabileceğini düşünebilir. Burada bir güç elemanı var. Burada suçun cezasını azaltacak hiçbir yer yok" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
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